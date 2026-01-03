Силы ПВО засекли более 100 беспилотников над Россией

Над территорией России вечером 3 января уничтожили 103 беспилотника, в том числе 18 в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 16:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили представители министерства.

В наибольшей опасности находилась Брянская область, на пути к ней уничтожили 44 дрона. По 18 беспилотников обезвредили над Калужской областью и московским регионом, еще пять — в Тульской области.

По четыре беспилотника летели над Орловской областью, Крымом и акваторией Азовского моря, три сбили в Ростовской области. По одному дрону засекли в Курской, Тверской областях и Краснодарском крае.

В Брянской области обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее жители Орла рассказали о пяти взрывах над центральным и южным районами города. В селе Шахово заметили яркие вспышки в небе.