Несколько взрывов прогремели в небе над Орлом

Жители Орла услышали звуки взрывов от сработавшей системы ПВО. Украинские беспилотники сбили на подлете к городу, сообщил Telegram-канал Shot .

С 20:50 3 января прогремели не менее пяти взрывов в центре и на юге Орла. В районе села Шахово в 30 километрах от столицы региона появились яркие вспышки и гул моторов.

По предварительной информации, в Орловской области сработали системы ПВО и РЭБ. Орел пытались атаковать украинские беспилотники. Официально ни городская, ни областная администрация не комментировали ситуацию.

Ранее военные обезвредили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы. В течение дня 3 января дроны атаковали также Курскую область. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 22 БПЛА над четырьмя регионами и акваторией Азовского моря, в том числе 12 — над Крымом.