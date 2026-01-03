Силы ПВО сбили семь беспилотников на подлете к Москве за 22 минуты

Собянин заявил о сбитых на подлете к Москве семи беспилотниках

Дежурные средства противовоздушной обороны за 22 минуты сбили семь летевших на Москву беспилотников. Это следует из сообщений мэра российской столицы Сергея Собянина .

Первый летательный аппарат уничтожили в небе на подлете к городу в 19:57. Сообщение о последнем сбитом беспилотнике появилось в 20:19.

Мэр Москвы подчеркнул, что на место упавших обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на субботу, 3 января, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника. Большую часть летательных аппаратов (12) ликвидировали над Крымом, шесть дронов сбили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью.

По одному беспилотнику средства противовоздушной обороны перехватили в воздушном пространстве Адыгеи и над акваторией Азовского моря.