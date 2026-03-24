Силы ПВО за три часа уничтожили 139 БПЛА над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали 139 дронов ВСУ над российской территорией вечером 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Калужской, Новгородской, Смоленской и Ленинградской областями, Крымом и московским регионом.

Утром 24 марта Минобороны сообщило, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 55 дронов ВСУ над Черным морем и восемью регионами России. Российские военные ранее отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожив три воздушные цели.