Силы ПВО за три часа сбили над Россией 30 дронов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами
Силы противовоздушной обороны за три часа обнаружили и сбили 30 беспилотников ВСУ над восьмью российскими областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что ПВО перехватили десятки БПЛА с 15:00 до 18:00 по московскому времени. Из них 11 дронов уничтожили над Орловской областью, еще по пять — в небе над Брянском и Курской областью.
Также ВСУ пытались атаковать Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Калужскую области и Московский регион.
В среду, 21 мая, дежурные системы противовоздушной обороны отразили атаку 11 летевших на Москву беспилотников. Обломок одного из сбитых БПЛА нашли на территории детского сада в Домодедове.
Минувшей ночью жители Тульской области слышали звуки взрывов. После этого произошел сбой сотовой связи и интернета.