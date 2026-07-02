Действующие в зоне проведения специальной военной операции средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 11 украинских авиабомб и 631 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что силы Черноморского флота также уничтожили безэкипажный катер ВСУ в северо-восточной части акватории.

Силы оперативно-тактической авиации, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые украинские боевики переоборудовали под площадки запуска дальнобойных беспилотников.

Также в зону поражения попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах проведения специальной военной операции.

В четверг, 2 июля, Министерство обороны России сообщило об освобождении села Пискуновка в Донецкой Народной Республике. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт перешел под контроль Южной группировки войск.

Также бойцы этих подразделений продолжили зачистку Константиновки от украинских боевиков.