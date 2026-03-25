Силы ПВО за пять часов ликвидировали 85 украинских БПЛА над Россией

В течение пяти часов средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотников в небе над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«C 08.00 до 13.00 дежурные средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны ликвидировали над территорией Московского региона, Тульской, Тверской, Смоленской, Ленинградской, Курской областей. Также беспилотники сбивали над Калужской, Брянской, Белгородской и Архангельской областями.

Утром в среду Минобороны рапортовало об уничтожении 389 беспилотников в течение минувшей ночи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные сбили восемь направляющихся к столице беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.