Системы ПВО сбили восемь беспилотников на подлете к Москве

Собянин сообщил о восьми сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь направляющихся к Москве беспилотников. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что на место падения обломков летательных аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

В ночь на среду, 25 марта, под массированной воздушной атакой оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, где дежурные средства противовоздушной обороны сбили 56 вражеских беспилотников.

Упавшие обломки летательных аппаратов привели к пожару в порту Усть-Луга, а также повредили дома в Выборге и Кронштадте. Среди мирных жителей никто не пострадал.