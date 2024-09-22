Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли из-за угрозы атаки дронов

Аэропорты Волгограда и Астрахани в ночь на 22 сентября закрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил Тelegram-канал Shot .

«Волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в районе 01:40. Из-за этого задержали два рейса — по одному на прилет и вылет», — написали авторы материала.

До этого закрыли аэропорт Астрахани, задержали три рейса. Власти вводили план «Ковер». В Минобороны позже сообщили, что над территорией региона ликвидировали украинский беспилотник. Всего над регионами России сбили 15 дронов.

Днем украинский БПЛА атаковал машину под Белгородом, водитель получил серьезное ранение. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Кроме того, украинские боевики с помощью беспилотников нанесли удар по Шебекину, повредило линию электроснабжения, без света остались жители двух сел.