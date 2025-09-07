Два человека пострадали при ударе ВСУ по парку в Донецке

ВСУ нанесли удар по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Об атаке сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Удар пришелся на центральную часть недавно открытой зоны отдыха. По предварительным данным, два человека получили ранения, среди пострадавших могут быть дети, сообщили в оперативных службах. Им оказывается медицинская помощь.

За несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук дрона. Незадолго до атаки в центре Донецка прозвучало несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что по Калининскому району украинские формирования ударили третий раз за вечер.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за последнюю неделю предотвратила 708 атак беспилотников. Над Донецком и Макеевкой было уничтожено более 400 дронов, над Горловкой — почти 300.