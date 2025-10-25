Беспилотник упал около дома в Обнинске

В районе одного из домов по улице Курчатова в Обнинске нашли беспилотник. Об этом в Telegram-канале заявил временно исполняющий полномочия главы города Стефан Перевалов.

Он уточнил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших, на место прибыли все экстренные службы. Подробности случившегося Перевалов не озвучил.

Врио градоначальника попросил местных жителей сохранять спокойствие и не публиковать в Сети кадры с проводимыми оперативными мероприятиями.

«Ситуация под контролем», — добавил он.

В ночь на 25 октября системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 121 украинский дрон. По данным Минобороны, аппараты уничтожили в Ростовской, Волгоградской, Брянской, Калужской, Смоленской, Ленинградской, Рязанской, Тамбовской, Новгородской и Воронежской областях и над Московским регионом. Из них семь летело в сторону столицы, добавили в оборонном ведомстве.