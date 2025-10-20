Два человека погибли при атаке ВСУ на сельхозпредприятие под Белгородом

Два человека погибли при атаке ВСУ на сельхозпредприятие в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя», — написал он.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также в результате украинской атаки один мирный житель получил ранение. Его отправили в больницу № 2 в Белгороде. У пациента минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Врачи начали операцию.

Ранее стало известно, что глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков получил ранение после атаки БПЛА. Дрон атаковал автомобиль, в котором он находился.