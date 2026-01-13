В Воронеже после атаки беспилотников пострадали 55 жилых домов

Более 50 жилых домов пострадали после атаки БПЛА в Воронеже. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Сергей Петрин.

Сейчас в поврежденных зданиях начали восстановительные работы. Специалисты монтируют первые оконные конструкции.

«Также продолжаем замеры и по мере их проведения заказываем материалы. Всего проводим осмотр и обследование более 50 жилых домов: 43 — частный сектор и 12 МКД», — уточнил он.

Помимо этого, в городе приступили к оценке ущерба поврежденных машин. От собственников поступило уже более 80 заявлений.

Ранее стало известно, что поврежденную при атаке ВСУ гимназию в Воронеже перевели на дистанционное обучение. По словам директора учреждения, в здании повреждены фасад и окна. Учебный процесс возобновится после окончания ремонта.