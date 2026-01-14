Обломки БПЛА подожгли многоэтажку в Ростове-на-Дону

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Обломки повредили многоквартирный дом в Ростове-на-Дорну и спровоцировали сильный пожар, сообщил телеграм-канал Shot .

Атака БПЛА произошла ночью. Обломки дрона, по информации очевидцев, влетели в окна на 14-м этаже многоэтажки. Из-за этого в одной квартире начался сильный пожар, в соседних разбились стекла. Никто не пострадал.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в телеграм-канале сообщил о воздушной атаке на западе города. От обломков беспилотника загорелось строение на территории промышленного предприятия. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил также в своем телеграм-канале, что дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский на пожары в квартирах нескольких многоэтажек.

Беспилотники 13 января атаковали Таганрог. Повреждения получили пять жилых домов, три частных, два предприятия и припаркованные машины. В городе ввели локальный режим ЧС.