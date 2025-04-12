Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 36 украинских беспилотников в небе над пятью регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 18 дронов сбили в Курской области, 13 — в Ростовской, по два — в Белгородской и Орловской, а также еще один — в Краснодарском крае.

Украинские боевики буквально ежедневно пытаются атаковать цели в приграничных и центральных регионах России ударными беспилотниками. Средства ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников над Россией.

В ночь на 10 апреля в Наро-Фоминске слышали, что в городе сбили дрон. Жители зафиксировали стрельбу в 22:30, БПЛА направлялся в сторону района Красная Пресня из микрорайона Южный.