Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и сбили 34 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 19 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, шесть — над Брянской, пять — над Волгоградской.

Еще по одному дрону сбили над Курской, Белгородской и Воронежской областями, а также Азовским морем.

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев утром 15 января объявлял угрозу опасности дронов и призывал население следить за официальными сообщениями от властей.

Днем ранее режим ЧС ввели в Ростовской области после налета беспилотников. Глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян отмечал, что полицейские оцепили места падения обломков и поблагодарил местных жителей за проявленную солидарность к экстренным службам.