Режим беспилотной опасности объявили в Оренбургской области

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в телеграм-канале .

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он.

Глава региона призвал следить за сообщениями от властей.

Вчера в Ростовской области из-за налета украинских беспилотников ввели режим ЧС на территории юго-восточной промышленной зоны села Чалтырь. Также режим распространился на пострадавших садовых участках СНТ «Факел СКВО» и в хуторе Ленинаван.

Глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян заявил, что места падения обломков дронов оцепили полицейские. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что после атаки БПЛА пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.