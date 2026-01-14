Частичный режим ЧС ввели в Ростовской области из-за налета БПЛА

На территории юго-восточной промышленной зоны села Чалтырь Ростовской области после ночных ударов беспилотников ввели режим ЧС. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

Режим также распространяется на территории пострадавших садовых участков СНТ «Факел СКВО» и в хуторе Ленинаван. По словам Торпуджияна, полицейские оцепили место падения обломков дронов и оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

«Мы продолжаем работу над устранением последствий. Хочу выразить благодарность всем жителям района за готовность помочь экстренным службам и проявленную солидарность», — написал глава администрации.

Губернатор региона Юрий Слюсарь отмечал, что в результате атаки дронов ранения получили четыре человека, среди них один ребенок. Врачи оценили состояние пострадавших как тяжелое.