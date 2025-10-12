Силы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона

В течение прошедшей ночи силы ПВО сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 15 беспилотников сбили над Брянской и Белгородской областями, а также два — над Смоленской.

Ранее при атаке БПЛА в Волгограде пострадал пенсионер от осколков оконного стекла. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров уточнял, что угрозы жизни раненного нет, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также в пятницу ВСУ нанесли удар дронами по гипермаркету в Донецке, здание загорелось. Сотрудников вывели из помещения, информация о пострадавших не поступала. До этого боевики также атаковали Горловку, ранения получили четыре человека, среди которых хирург городской больницы № 2, отмечал глава городского округа Иван Приходько.