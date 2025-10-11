ВСУ нанесли удар по автобусу с пассажирами в Горловке, тяжело ранен хирург

В Горловке четыре местных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ по гражданскому автобусу. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале .

«В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки», — написал он.

Градоначальник отметил, что ВСУ атаковали БПЛА автобус, шедший по маршруту № 2 в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе.

«Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Травматическая ампутация руки и ноги. Человек все 10 лет не отходил от операционного стола», — добавил Приходько.

У автобуса после налета выбило стекла.

В сентябре при атаке ВСУ в Горловке ранения получили два водителя автобусов. Украинские боевики нанесли удар БПЛА в поселке шахты имени Н.А. Изотова.