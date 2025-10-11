Один человек пострадал при атаке БПЛА в Волгограде

В Волгограде обломки сбитого беспилотника повредили крыши и выбили окна в трех домах, школе и детском саду. Пострадал один человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Врачи оказывают медицинскую помощь пенсионеру. Он получил ранения осколками оконного стекла, угрозы для его жизни нет.

В Котовском районе в результате падения обломков частичные повреждения получило здание котельной. Также произошли возгорания на территории топливно-энергетического комплекса. Сейчас пожарные службы ликвидируют пожар.

Глава региона сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в трех многоквартирных домах частично выбило стекла. Аналогичные повреждения зафиксировали в зданиях школы и детского сада.

Ранее в Воронежской области за ночь уничтожили 17 беспилотников. Никто не пострадал.