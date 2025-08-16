Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников

В ведомстве утонили, что 10 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью, по одному — над Краснодарским краем, Брянской и Белгородской областями, еще три — над Азовским морем.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отмечал, что ВСУ пытались нанести удар по промышленной зоне Невинномысска, но средства РЭБ и ПВО успешно отработали по воздушным целям. В регионе обошлось без разрушений и жертв, добавил он.

Днем ранее обломки дрона ВСУ повредили судно в астраханском порту Оля.