Обломки дрона ВСУ повредили судно в астраханском порту Оля

Астраханский губернатор Бабушкин сообщил о налете дронов на порт Оля

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали астраханский порт Оля. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин .

Он подчеркнул, что все летательные аппараты сбили в воздухе, часть подавили системы радиоэлектронной борьбы. При налете никто из жителей не пострадал.

Портовая инфраструктура повреждений не получила. Но обломки одного из беспилотников упали на стоящее в гавани судно, причинив ущерб.

Бабушкин добавил, что часть упавших на территории области БПЛА пока не нашли. Он попросил жителей при обнаружении летательных аппаратов не подходить к ним, а вызвать сотрудников силовых ведомств.

«Благодарю сотрудников задействованных структур за работу. Прошу всех жителей региона быть предельно осторожными и доверять лишь официальной проверенной информации», — подытожил губернатор Астраханской области.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на пятницу, 15 августа, что дежурные средства ПВО и РЭБ перехватили над российскими регионами 53 украинских беспилотника.

Воздушным атакам подверглись Курская, Ростовская, Самарская, Белгородская, Ростовская, Брянская и Воронежская, Саратовская области, а также Калмыкия. Еще один беспилотник сбили над Азовским морем.