ВСУ попытались атаковать промзону в Ставрополье

ВСУ ночью снова попытались атаковать беспилотниками промышленную зону города Невинномысска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы», — уточнил глава региона.

Владимиров добавил, что обошлось без жертв и разрушений. Атака боевиков ВСУ никакого существенного урона не нанесла. По его словам, на месте падения дронов «горит стерня», которую тушат специалисты МЧС. Обломки вражеских беспилотников локализовали.

Губернатор напомнил населению региона, что в крае продолжает действовать режим угрозы беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за час сбили четыре украинских дрона над Ростовской областью.