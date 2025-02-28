Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

Восемь беспилотников ликвидировали над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской и два над Краснодарским краем.

Накануне ВСУ осуществили массовый налет беспилотников на Орловскую область. По словам главы региона Андрея Клычкова, обошлось без пострадавших, здания тоже не получили повреждений. Губернатор отметил, что силы российской ПВО надежно работают.

Вчера за ночь над российскими регионами уничтожили 19 украинских дронов. Большую часть из них сбили над Орловской областью — 12, также по три беспилотника ликвидировали над Белгородской и Курской областями, и один — над Крымом.