Девять человек госпитализировали после удара БПЛА по маршрутке в Лисичанске

Минздрав: в ЛНР госпитализировали 9 пострадавших после удара по маршрутке

Девять человек доставили в больницы в ЛНР после удара беспилотника ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова привел ТАСС .

Помощник министра отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

«В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что еще трое пострадавших получили помощь амбулаторно. Для раненых запланировали телемедицинские консультации со специалистами медицинских центров федерального уровня.

Об атаке на городской автобус в Лисичанске ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, удар пришелся по транспорту в тот момент, когда люди возвращались домой с работы.