Девять человек госпитализировали после удара БПЛА по маршрутке в Лисичанске
Минздрав: в ЛНР госпитализировали 9 пострадавших после удара по маршрутке
Девять человек доставили в больницы в ЛНР после удара беспилотника ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова привел ТАСС.
Помощник министра отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
«В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов.
Он уточнил, что еще трое пострадавших получили помощь амбулаторно. Для раненых запланировали телемедицинские консультации со специалистами медицинских центров федерального уровня.
Об атаке на городской автобус в Лисичанске ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, удар пришелся по транспорту в тот момент, когда люди возвращались домой с работы.