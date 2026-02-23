Силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 152 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 65 дронов сбили над Белгородской областью, 35 – над Саратовской, 16 – над Крымом, по восемь – над Воронежской и Ростовской областями, по четыре – над Краснодарским краем и Азовским морем.

Также по три дрона ликвидировали над Татарстаном и Волгоградской областью, по два – над Курской и Липецкой областями, еще по одному – над Тверской и Тульской областями.

В воскресенье, 22 февраля, боевики ВСУ массово атаковали Москву, за сутки на столицу выпустили около двух десятков дронов. К 22:30 число уничтоженных на подлете к городу беспилотников достигло 25. К местам происшествия оперативно выдвигались экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также 30 украинских дронов сбили в Брянской области. Там работали спецподразделения Росгвардии по региону и мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск».

Украина накануне попыталась атаковать сразу несколько регионов России. За четыре часа, с 16:00 до 20:00, дежурные силы ПВО перехватили 130 беспилотников над шестью регионами страны.