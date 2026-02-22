Почти 30 вражеских дронов уничтожили над Брянской областью

ВСУ устроили массированную атаку на Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале , российские военные ликвидировали почти 30 украинских беспилотников.

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады „БАРС-Брянск“, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 29 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

Также в Брянской области сработал сигнал «Ракетная опасность». Жителей призвали оставаться дома, укрыться в комнатах без окон и с толстыми стенами. Тем, кто в этот момент оказался на улице или в машине, нужно найти ближайшее укрытие.

В Белгороде трижды срабатывал сигнал ракетной опасности за день. В селе Стрелецкое обломки сбитых ракет повредили кузова и стекла девяти машин. В двух частных домах выбило окна.