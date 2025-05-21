Силы ПВО за ночь уничтожили 127 дронов

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 127 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 41 дрон сбили над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московским регионом, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью, по одному — над Калужской, Тульской и Белгородской областями, а также акваторией Черного моря.

Глава Орловской области Андрей Клычков заявлял, что в течение ночи силы ПВО в регионе сбили 37 украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, на местах происшествия начались оперативные проверки.

Telegram-канал Shot сообщал, что жители Рязани в районе полуночи слышали звуки взрывов. Очевидцы заявляли, что хлопки звучали в разных районах города. По предварительным данным, это отработали силы противовоздушной обороны.