Силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:30 по московскому времени до 7:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали в Орловской области — шесть. Также два БПЛА над Брянской, по одному над Курской областью, Крымом и Черным морем.

За вчерашнюю ночь силы противовоздушной обороны сбили 36 украинских дронов. БПЛА ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Вчера вечером ВСУ атаковали Тарасовку в Запорожской области. В итоге пострадали мирные жители. Губернатор региона Евгений Балицкий показал видео с последствиями удара. На ролике было видно, что здания получили повреждения, на месте ЧП разгорелся пожар.