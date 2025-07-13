Средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ за ночь

Прошедшей ночью противовоздушные средства обороны уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили в Белгородской области — 26 БПЛА.

«Четыре БПЛА — над территорией Воронежской области», — заявили в министерстве.

Еще по три беспилотника уничтожили в Липецкой и Нижегородской областях.

Накануне стало известно, что силовики перехватили в районе Дзержинска беспилотник самолетного типа «Вектор», который использовался в качестве базы для FPV-коптеров. Боевики ВСУ планировали с их помощью бить по мирным жителям.