ВСУ нанесли массированный удар по Тарасовке

В Запорожской области украинские военные атаковали Тарасовку с помощью беспилотников и артиллерии. В результате удара пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Есть пострадавшие среди мирных жителей, опасность повторных ударов сохраняется», — написал он.

Также Балицкий показал видео с последствиями украинского удара. На записи видно, что под удар попали жилые дома. Здания разрушены и охвачены огнем.

Прошедшей ночью противовоздушные средства обороны уничтожили и перехватили 36 дронов над регионами России.

Ранее россиян предупредили, что Вооруженные силы Украины начали применять на СВО новый метод маскировки мин «Лепесток». Снаряд предварительно заворачивают в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы. В итоге со стороны мины выглядят как обычный мусор. Боевики сбрасывают такие боеприпасы с помощью беспилотников.