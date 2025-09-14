Ракетную опасность вновь объявили в Белгородской области

Ракетную опасность повторно объявили на всей территории Белгородской области. О сигнале тревоги сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал он.

Гладков попросил жителей региона укрыться в подвалах и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Это уже второй за субботу сигнал о ракетной опасности. Она продлилась 19 минут.

UPD: сигнал ракетной опасности в регионе отменили.

ВСУ запустили беспилотники на Белгородскую область 11 сентября. В результате атаки погиб житель села Бессоновка. Медики доставили в больницу с ранениями шесть человек, включая ребенка.

Также в течение нескольких дней в Белгороде приостанавливали работу крупных торговых центров и школ. Образовательные учреждения перевели на дистанционное обучение.