Украинский дрон атаковал предприятие в Пермском крае

Махонин: БПЛА атаковали промпредприятие в Пермском крае, пострадавших нет

ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА промпредприятие в Пермском крае. Среди жителей пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет», — написал он.

Махонин отметил, что предприятие продолжило работу в штатном режиме. На месте атаки работают оперативные службы. Безопасности жителей Пермского края ничто не угрожает. Власти держат ситуацию на контроле.

На фоне атак на регион губернатор призвал не публиковать фото и видео БПЛА, чтобы эти кадры не использовали для запугивания населения.

Ранее в Адлерском районе Сочи во время атаки БПЛА на гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, в котором находился водитель.