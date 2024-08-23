Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ над двумя регионами России

МО: силы ПВО сбили 4 беспилотника в Белгородской области и три под Курском

Фото: РИА «Новости»

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над двумя российскими регионами семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Белгородской областью. Еще три украинских дрона ликвидировали над территорией Курской области. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти страны приняли решение ответить на атаку украинских боевиков по приграничью. По его словам, все виновные понесут суровое наказание за вылазку ВСУ в Курскую область.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не увидела ничего плохого в действия украинских боевиков. По ее мнению, таким образом ВСУ пытались «защитить себя» от российских атак.

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