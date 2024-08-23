Посол Антонов: Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ в Крымскую область

Власти России приняли решение об ответе на вылазку украинских боевиков в Курскую область. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его процитировал ТАСС .

«Искренне вам говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — отметил дипломат.

В США признали, что разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх оправдала действия украинских боевиков. Она заявила, что таким образом республика защищает себя от российских атак.

Авторы американского журнала Newsweek назвали атаку ВСУ на российское приграничье сомнительным решеним. По мнению журналистов, эта ситуация приведет к серьезным последствиям для Украины.