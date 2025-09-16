Силы ПВО за ночь сбили почти 90 беспилотников над Россией
За ночь силы противовоздушной обороны сбили 87 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи c 23:00 до 06:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Больше всего дронов ликвидировали над Курской областью — 30, также 18 сбили над Ставропольским краем, 11 — над Ростовской, 10 — над Брянской, пять — над Тульской, четыре — над Рязанской, по два над Волгоградской и Воронежской, по одному над Нижегородской областью и Черным морем.
Вчера ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали шесть украинских беспилотников над Брянской областью. До этого, в ночь на 13 сентября, уничтожили более 40 беспилотников.