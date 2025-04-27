Силы ПВО за ночь сбили пять украинских БПЛА над Брянской областью

Средства ПВО сбили 5 украинских БПЛА в небе над Брянской областью за ночь

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали и перехватили пять украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — заявили в ведомстве.

Ранее ВСУ атаковали слободу Белую в Курской области. Пострадали школа и производственное здание. Информация о пострадавших не поступала, к месту ЧП выехали экстренные службы.

Предупреждающего об атаках беспилотников ВСУ кота нашли в Белгородской области. Кот начинает фыркать, сигнализируя о надвигающейся угрозе.