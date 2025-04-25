Предупреждающего об атаках ВСУ кота нашли в Белгородской области

В Белгородской области живет кот, который предупреждает о возможных атаках беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Морпехи ДВ».

По данным канала, кота по кличке Мишка нашли в селе Березовка Борисовского района, расположенном в 40 километрах от украинской границы. Хозяйка животного рассказала, что Мишка проводит много времени на улице, наблюдая за небом с дерева.

«Кот начинает фыркать, сигнализируя о надвигающейся угрозе», — отметила женщина.

Как только Мишка видит дрон, то сразу же мчится в дом. Для жителей Березовки он стал «живой сигнализацией».

Кот ранее сбил беспилотник ВСУ, летящий в сторону жилого дома в одном из поселков в Донецкой Народной Республике. Питомец ударил дрон лапой и, тем самым, спас своих хозяев.