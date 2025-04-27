Под удар ВСУ в Курской области попали школа и маслозавод

Shot: ВСУ ударили БПЛА по школе и маслозаводу в курской слободе Белой

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины атаковали слободу Белую в Курской области. Пострадали производственное здание и школа, сообщил Telegram-канал Shot.

Боевики запустили на гражданскую инфраструктуру беспилотник. Повреждения получили школа и маслозавод. К месту ЧП выехали экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.

Белая находится в 80 километрах к юго-западу от Курска. Администрация Беловского района не комментировала произошедшее.

Российские войска вернули контроль над всей Курской областью после августовского вторжения. Освобождение происходило постепенно, продвижение усилилось в марте. Украинские боевики покинули Малую Локню, Николаевку, Казачью Локню, затем Гуево, Суджу, Олешню и Горналь. В этой операции менее чем за год ВСУ потеряли свыше 76 тысяч бойцов и 7,7 тысячи единиц техники.

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