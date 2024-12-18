Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и по одному — над Курской и Брянской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурные силы ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два дрона сбили над Белгородской областью, а также по одному БПЛА — над территориями Курской и Брянской областей», — отметили в ведомстве.
Днем ранее силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. По словам главы региона Александра Гусева, обошлось без разрушений и пострадавших.
Власти Таганрога в понедельник предупреждали жителей о взрывах, объяснив это тем, что взрывотехникам после ракетной атаки на город необходимо было обезвредить оставшиеся части ракет. Людей попросили не подходить к окнам и ночью остаться дома.
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