В Севастополе после падения БПЛА загорелись 1,5 тысячи гектаров леса

Сбитый в районе Золотого пляжа украинский беспилотник вызвал лесной пожар на площади 1,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, загорелись гараж в районе Нижней Голландии и трава в балке Бермана. Дроны причинили и другие повреждения, но из жителей никто не пострадал.

В общей сложности за ночь системы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника.

«Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время», — подчеркнул Развожаев.

Всего за ночь сбили и перехватили 176 украинских дронов. Активнее всего противник пытался атаковать Крым, Адыгею и Краснодарский край.