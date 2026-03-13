В Севастополе после падения БПЛА загорелись 1,5 тысячи гектаров леса
Сбитый в районе Золотого пляжа украинский беспилотник вызвал лесной пожар на площади 1,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Кроме того, загорелись гараж в районе Нижней Голландии и трава в балке Бермана. Дроны причинили и другие повреждения, но из жителей никто не пострадал.
В общей сложности за ночь системы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника.
«Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время», — подчеркнул Развожаев.
Всего за ночь сбили и перехватили 176 украинских дронов. Активнее всего противник пытался атаковать Крым, Адыгею и Краснодарский край.