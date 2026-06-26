Силы ПВО сбили 157 беспилотников над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 157 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Еще 84 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он.

Глава региона отметил, что угроза беспилотной атаки сохраняется.

До этого Миляев сообщал об уничтожении 73 беспилотников над регионом. По предварительной информации, в населенном пункте Щекинского района пострадала местная жительница, также повреждения получил частный дом. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 47 дронах, сбитых в столичном регионе. Он отметил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.