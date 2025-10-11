Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа за ночь над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 19 БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, 15 — над Ростовской, три — над Ульяновской, по два — над Воронежской и Республикой Башкортостан, а также один — над Саратовской.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что обломки сбитого беспилотника выбили окна и повредили крыши в детском саду, школе и трех домах. Пострадал пенсионер от ранения осколками стекла, угрозы его жизни нет.

В Свердловской области также эвакуировали персонал некоторых заводов из-за угрозы атаки БПЛА, отмечали в правительстве региона. Также власти рассматривают возможность ограничения работы мобильного интернета в области.