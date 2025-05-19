Силы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России

Силы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями

Российские системы противовоздушной обороны ночью уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымом, восемь — над Брянской областью и один — над Белгородской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 35 украинских БПЛА: 26 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба управления ФСБ по ДНР сообщала, что за прошлую неделю удалось сорвать свыше 240 атак украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре и мирным жителям республики.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в связи с атаками БПЛА местные власти разрабатывают дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей. В частности, предупреждающий сигнал об атаке дронов выводили в громкоговорители на улицах.