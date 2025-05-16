Гладков рассказал о поиске новых решений для безопасности белгородцев

Власти Белгородской области в связи с атаками беспилотников ВСУ занимаются поиском дополнительных мер для обеспечения безопасности местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что несколько дней назад областная администрация вместе с МЧС, каналом «Информация по БПЛА Шебекино» и властями округа во время атаки дронов вывели сигнал на улицы в громкоговорители.

«Пока мы видим, что есть положительный эффект, если будут какие-то замечания, то, пожалуйста, говорите об этом, пишите нам, мы будем реагировать», — отметил Гладков.

Губернатор добавил, что решения, которые покажут свою эффективность, будут применять и в других муниципальных образованиях.

Ранее из-за обстрелов украинских боевиков в Белгородской области пострадали четыре человека. Двое получили ранения из-за атаки на грузовик в селе Рождествено. Еще двое пострадали от удара ВСУ по автодороге Архангельское — Нехотеевка и по селу Новая Таволжанка.