Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по семь дронов сбили над территорией Смоленской и Ростовской области, шесть — над Белгородской, пять — над Черным морем.

Еще четыре беспилотника сбили над Крымом, по два БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Воронежской областью.

Днем ранее очевидцы услышали более 10 взрывов во время работы ПВО по украинским беспилотникам в небе над Рязанью. Официальная информация о последствиях ударов не поступала.

В Донецкой Народной Республике из-за серьезных повреждений Старобешевской и Зуевской ТЭС ввели режим региональной ЧС после массированной атаки украинских беспилотников, что привело к значительным отключениям электроэнергии.