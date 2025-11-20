Более 10 взрывов прогремели над Рязанью при атаке дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников в небе над Рязанью. Очевидцы услышали более 10 взрывов, сообщил Telegram-канал Shot .

«Громкие взрывы начали раздаваться после трех часов ночи и периодически продолжаются до сих пор. Всего было слышно около десятка мощных хлопков в разных частях города», — уточнили авторы канала со ссылкой на местных жителей.

Официальной информации о последствиях атаки ВСУ пока нет.

По данным Telegram-канала «Рязань. Происшествия», атака украинских беспилотников продолжается. Горожан призвали не подходить к окнам.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ над Тамбовской и Рязанской областями прошлым утром.