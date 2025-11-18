В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений ТЭС при атаке ВСУ

В Донецкой Народной Республике ввели режим региональной ЧС из-за значительных повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС при массированной атаке украинских беспилотников, что привело к отключениям электроэнергии. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в Telegram-канале.

«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера позволит принимать более оперативно действенные меры для стабилизации ситуации», — подчеркнул он.

Чертков добавил, что такие меры уже принимаются.

Ранее стало известно, что в ДНР в результате удара дронов ВСУ остались без света почти 70% потребителей. Глава региона Денис Пушилин не исключил веерные отключения электроэнергии.