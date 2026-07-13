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«Мы все прекрасно знаем»: Песков заявил о пролете дронов ВСУ через страны Балтии

Песков заявил, что Россия видит все маршруты украинских БПЛА через страны Балтии

Фото: РИА «Новости»

Россия не будет доказывать использование Украиной воздушного пространства Прибалтики для пролета беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

По его словам, военные и спецслужбы видят источники угроз.

«Наши военные, наши специальные службы видят, откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия четко отслеживает угрозы для приграничных районов и более глубоких территорий.

«Поэтому мы все это прекрасно знаем, ни у кого не должно быть сомнений», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В начале июля замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что страны Прибалтики открыли для ВСУ воздушные коридоры для атак на Россию. При этом Латвия, Литва и Эстония официально опровергли эту информацию.