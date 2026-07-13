«Мы все прекрасно знаем»: Песков заявил о пролете дронов ВСУ через страны Балтии

Песков заявил, что Россия видит все маршруты украинских БПЛА через страны Балтии

Россия не будет доказывать использование Украиной воздушного пространства Прибалтики для пролета беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС .

По его словам, военные и спецслужбы видят источники угроз.

«Наши военные, наши специальные службы видят, откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия четко отслеживает угрозы для приграничных районов и более глубоких территорий.

«Поэтому мы все это прекрасно знаем, ни у кого не должно быть сомнений», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В начале июля замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что страны Прибалтики открыли для ВСУ воздушные коридоры для атак на Россию. При этом Латвия, Литва и Эстония официально опровергли эту информацию.